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NEWSru.co.il :: Экономика14 декабря 2021 г., 13:28

Каждый пятый интернет-пользователь в Израиле - бот или фейк

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Каждый пятый интернет-пользователь в Израиле - бот или фейк

Согласно исследованию, проведенному израильской компанией в сфере кибербезопасности CHEQ, около 20% заходов на израильские интернет-сайты и в израильский сегмент социальных сетей приходятся на боты и на ложные учетные записи (т.н. фейки).

В мобильном интернет-траффике в Израиле доля ботов и фейков достигает трети (32%) с упором на онлайн-торговлю.

Этот показатель заметно выше, чем в Европе, где средняя доля фиктивного интернет-населения составляет 12%, но ниже, чем в США, где на долю ботов и фейков приходится до четверти (25%) интернет-траффика. В целом в мире доля ботов и фейков достигает 40%.


При этом авторы отчета отмечают, что не всегда речь идет о "вредных" ботах, немалую часть фиктивного интернет-населения составляют поисковые боты (веб-краулеры) и боты-скрейперы, используемые для агрегации информации с различных сайтов.

По оценке компании, прямой экономический ущерб от фиктивного интернет-населения оценивается в 42 миллиарда долларов в год.

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