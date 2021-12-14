Правительство Израиля не будет вмешиваться в сделку по транспортировке арабской нефти из Эйлата в Ашкелон

Министерство главы правительства передало в Высший суд справедливости (БАГАЦ) позицию правительства Израиля касательно сделки по экспорту нефти из Объединенных Арабских Эмиратов в Европу через израильский нефтепровод Эйлат-Ашкелон.

В рамках сделки в Эйлат вместо 5-10 танкеров в год должны будут заходить 50-70 танкеров. Нефть будет перекачиваться в Ашкелон по трубопроводу государственной компании КЦАА, а оттуда танкерами доставляться в Европу. Этот шаг позволит ОАЭ поставлять нефть на европейский рынок в обход Суэцкого канала.

Природоохранные организации выступают категорически против сделки, утверждая, что ее реализация угрожает эйлатскому коралловому рифу и в целом резко увеличивает вероятность крупной экологической катастрофы, поскольку нефтепровод, проложенный более 50 лет назад, находится в плохом состоянии. Кроме того, организации, обратившиеся в БАГАЦ, настаивают на том, что само подписание сделки было нелегитимным, поскольку она не получила санкции правительства.

Такой же позиции придерживается министерство экологии. Министерства туризма и обороны, высказывавшиеся о проблематичности сделки, в итоге не стали обозначать свою позицию, и официальной позицией правительства будет невмешательство в ситуацию ни на стороне минэкологии, выступающего за отмену сделки, ни на стороне минфина, требующего ее реализации.

По оценке экспертов, данная позиция правительства существенно снижает вероятность отмены сделки, хотя министерство экологии, будучи регулятором в данной сфере, имеет возможность существенно осложнить ее реализацию.