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NEWSru.co.il :: Экономика14 декабря 2021 г., 16:31

Утвержден налог на сладкие напитки

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Утвержден налог на сладкие напитки

Финансовая комиссия Кнессета утвердила внедрение налога на подслащенные и диетические прохладительные напитки.

Исключения составят "тирош" и лимонный сок.

Решение вступит в силу в январе 2022 года.

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