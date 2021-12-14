Утвержден налог на сладкие напитки
Финансовая комиссия Кнессета утвердила внедрение налога на подслащенные и диетические прохладительные напитки.
Исключения составят "тирош" и лимонный сок.
Решение вступит в силу в январе 2022 года.
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// NEWSru.co.il // Экономика // 09 декабря 2021
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