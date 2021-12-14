Железную дорогу, отрезающую Хайфу от моря, уберут под землю

Комиссия по национальным инфарструктурам утвердила в понедельник, 13 декабря, план удвоения железнодорожных путей на участке между Шфаим и Хайфой.

В рамках плана предусмотрено строительство вдоль прибрежной линии в Хайфе подземных туннелей, в которые будут опущены существующие пути, и в которых будут проложены дополнительные пути. Часть путей будет предназначена для скоростных поездов, разгоняющихся до 250 км/ч.

Это позволит открыть жителям верхних кварталов Хайфы прямой доступ к морю, который в течение последних десятилетий был отрезан железной дорогой.

На освободившемся месте на поверхности планируется строительство новых жилых кварталов.

Стоимость проекта оценивается в 12 миллиардов шекелей.