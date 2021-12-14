Иерусалим:
12 - 19°
Тель-Авив:
16 - 21°
Эйлат:
17 - 26°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика14 декабря 2021 г., 08:53

Железную дорогу, отрезающую Хайфу от моря, уберут под землю

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Железную дорогу, отрезающую Хайфу от моря, уберут под землю

Комиссия по национальным инфарструктурам утвердила в понедельник, 13 декабря, план удвоения железнодорожных путей на участке между Шфаим и Хайфой.

В рамках плана предусмотрено строительство вдоль прибрежной линии в Хайфе подземных туннелей, в которые будут опущены существующие пути, и в которых будут проложены дополнительные пути. Часть путей будет предназначена для скоростных поездов, разгоняющихся до 250 км/ч.

Это позволит открыть жителям верхних кварталов Хайфы прямой доступ к морю, который в течение последних десятилетий был отрезан железной дорогой.


На освободившемся месте на поверхности планируется строительство новых жилых кварталов.

Стоимость проекта оценивается в 12 миллиардов шекелей.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:53 Железную дорогу, отрезающую Хайфу от моря, уберут под землю
22:08 Объявлены победители тендера на беспошлинный импорт говядины. Фарш подешевеет на шекель
21:26 Подозрение: сотни посыльных Wolt работали "по-черному", получая пособие по безработице
20:54 Минфин: "материнский штраф" в Израиле – 28% зарплаты
17:03 В "Шуферсаль" начались испытания разработанной в Израиле "умной" тележки, помогающей избежать очередей
15:53 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро понизились
13:27 Агентство S&P предупредило о возможности снижения кредитного рейтинга Турции
11:01 Суд по трудовым конфликтам снял запрет на забастовку в "Ракевет Исраэль"
09:13 Половина дополнительного финансирования пособий по инвалидности пойдет из бюджета минпроса
08:02 США отклонили просьбу Израиля ускорить поставку самолетов-дозаправщиков
Загрузка...