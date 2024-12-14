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Греция планирует закупить у Израиля ракетно-артиллерийские системы PULS

Вооружения
время публикации: 14 декабря 2024 г., 05:33 | последнее обновление: 14 декабря 2024 г., 05:43
Греция планирует закупить у Израиля ракетно-артиллерийские системы PULS
Wikipedia.org. Фото: Ronite

Греция ведет переговоры о покупке 36 ракетно-артиллерийских систем PULS у Израиля в рамках модернизации своих вооруженных сил, сообщает агентство Reuters.

Система PULS, созданная израильской компанией Elbit, имеет дальность до 300 км.

Предполагаемая сумма сделки – 600-700 миллионов евро.

Reuters отмечает, что сделка обсуждается на фоне других переговоров – о продаже Израилем Греции системы противовоздушной и противоракетной обороны стоимостью 2 миллиарда евро.

Правительство Греции представит сделку парламентскому комитету для одобрения в первом квартале 2025 года.

План модернизации вооруженных сил Греции включает приобретение до 40 истребителей пятого поколения F-35 у США и четырех фрегатов у Франции.

13 декабря в Греции была одобрена закупка американских беспилотников Switchblade, произведенных компанией AeroVironment.

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