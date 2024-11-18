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"Эльбит" поставит в Европу системы залпового огня и беспилотники на $335 млн

Оборонка
Вооружения
время публикации: 18 ноября 2024 г., 10:27 | последнее обновление: 18 ноября 2024 г., 10:27
"Эльбит" поставит в Европу системы залпового огня и беспилотники на $335 млн
Фото NEWSru.co.il

Израильский оборонный концерн "Эльбит Маарахот" сообщил о получении заказа от одной из стран Европы на поставку крупной партии оружия на сумму 335 миллионов долларов.

В рамках сделки заказчику будут поставлены системы залпового огня PULS, способные работать с широким спектром боеприпасов от 122-миллиметровых ракет "Град" до 370 миллиметровых ракет Predator Hawk.

Также в сделку входят всепогодные тактические БПЛА Hermes-900.

Срок выполнения заказа – 3,5 года.

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