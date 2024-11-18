"Эльбит" поставит в Европу системы залпового огня и беспилотники на $335 млн

Израильский оборонный концерн "Эльбит Маарахот" сообщил о получении заказа от одной из стран Европы на поставку крупной партии оружия на сумму 335 миллионов долларов.

В рамках сделки заказчику будут поставлены системы залпового огня PULS, способные работать с широким спектром боеприпасов от 122-миллиметровых ракет "Град" до 370 миллиметровых ракет Predator Hawk.

Также в сделку входят всепогодные тактические БПЛА Hermes-900.

Срок выполнения заказа – 3,5 года.