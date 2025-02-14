Опрос "Mаарива": у НДИ 17 мандатов, "Еш Атид" сокращается до 11

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы 21 мандат.

"Махане Мамлахти" во главе с Бени Ганцем - на втором месте, НДИ Авигдора Либермана впервые набирает в опросе 17 мандатов.

У "Демократим" во главе с Яиром Голаном – 13 мандатов, "Еш Атид" Яира Лапида сокращается до 11 мандатов. У ШАС – 10 мандатов, у "Оцмы Йегудит" – 8, у "Яадут а-Тора" – 7, у ХАДАШ-ТААЛ – 6, у РААМ и "Ционут Датит" – по 4 мандата.

Согласно опросу 14-го канала ИТВ, у "Ликуда" – 32 мандата, у "Демократим" – 17 мандатов, у НДИ – 15 мандатов. Далее следуют ШАС (10), "Махане Мамлахти" (9), "Яадут а-Тора" (8), "Еш Атид" (7), "Ционут Датит" и "Оцма Йегудит" (по 6), РААМ и ХАДАШ-ТААЛ (по 5).