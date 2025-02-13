Трамп приказал рассчитать "взаимные пошлины" для каждой страны мира

Президент США Дональд Трамп подписал в четверг, 13 февраля, меморандум, поручающий его советникам рассчитать "взаимные пошлины" для импорта товаров из других стран мира

Речь идет не только о пошлинах, которыми другие страны облагают американскую продукцию, но и о налогах на иностранные товары, субсидиях своей промышленности, регулировании курсов валюты и других видах экономических мер, которые американский президент считает несправедливыми.

Решение о пересмотре импортных пошлин, взимаемых США, будет представлять собой кардинальное изменение глобальной торговой системы. На протяжении десятилетий США устанавливали пошлины путем переговоров в международных торговых организациях, таких как ВТО.

По оценке Forbes, политика "взаимных пошлин" в меньшей мере касается стран, с которыми у США действует соглашение о свободной торговле, включая Израиль, Австралию, Канаду, Мексику, Южную Корею, Колумбию, Панаму.

Наиболее существенные последствия ожидаются для Индии, Японии и Европейского союза (особенно в части импорта автомобилей).