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Экономика

Трамп приказал рассчитать "взаимные пошлины" для каждой страны мира

Дональд Трамп
Импорт и экспорт
время публикации: 13 февраля 2025 г., 22:19 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 22:19
Трамп приказал рассчитать "взаимные пошлины" для каждой страны мира
Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп подписал в четверг, 13 февраля, меморандум, поручающий его советникам рассчитать "взаимные пошлины" для импорта товаров из других стран мира

Речь идет не только о пошлинах, которыми другие страны облагают американскую продукцию, но и о налогах на иностранные товары, субсидиях своей промышленности, регулировании курсов валюты и других видах экономических мер, которые американский президент считает несправедливыми.

Решение о пересмотре импортных пошлин, взимаемых США, будет представлять собой кардинальное изменение глобальной торговой системы. На протяжении десятилетий США устанавливали пошлины путем переговоров в международных торговых организациях, таких как ВТО.

По оценке Forbes, политика "взаимных пошлин" в меньшей мере касается стран, с которыми у США действует соглашение о свободной торговле, включая Израиль, Австралию, Канаду, Мексику, Южную Корею, Колумбию, Панаму.

Наиболее существенные последствия ожидаются для Индии, Японии и Европейского союза (особенно в части импорта автомобилей).

Экономика
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