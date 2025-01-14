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Экономика

Meta уволит 5% работников с худшими показателями и наймет вместо них новых

Хайтек
Рынок труда
время публикации: 14 января 2025 г., 22:27 | последнее обновление: 14 января 2025 г., 22:27
Meta уволит 5% работников с худшими показателями и наймет вместо них новых
AP Photo/Godofredo A. Vásquez

Корпорация Meta, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram и сервисом мгновенных сообщений WhatsApp, намерена уволить в ближайшее время 5% штата – около 3600 работников.

Как сообщает агентство Bloomberg, речь идет не о сокращении штата, а о его обновлении. Согласно сообщению, будут уволены 5% работников с худшими показателями, и вместо них будут наняты новые работники.

Увольнение будет осуществляться по результатам последних оценок.

Экономика
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