Meta уволит 5% работников с худшими показателями и наймет вместо них новых

Корпорация Meta, владеющая социальными сетями Facebook и Instagram и сервисом мгновенных сообщений WhatsApp, намерена уволить в ближайшее время 5% штата – около 3600 работников.

Как сообщает агентство Bloomberg, речь идет не о сокращении штата, а о его обновлении. Согласно сообщению, будут уволены 5% работников с худшими показателями, и вместо них будут наняты новые работники.

Увольнение будет осуществляться по результатам последних оценок.