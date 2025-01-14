Минздрав приказал больничным кассам прекратить обслуживание полисов патронажного ухода с 1 января

Министерство здравоохранения отдало больничным кассам распоряжение прекратить обслуживание страховых полисов патронажного ухода, в которых застрахованы 4,9 миллиона израильтян, с 1 января 2026 года.

Согласно распоряжению, прием новых членов в страховые полисы патронажного ухода будет прекращен с 1 июля 2025 года.

Поскольку в Израиле с 2019 года нет продаются частные страховки патронажного ухода (старые страховки продолжают действовать), коллективные полисы больничных касс являются единственным продуктом в данной сфере.

В декабре 2024 года в последний момент управление по надзору за рынком капитала, страхования и пенсионных накоплений согласилось ужесточить критерии получения страховки и снизить требования к страховым компаниям, чтобы сохранить действующий формат до конца 2027 года, однако министерство здравоохранения решило не ждать последнего момента. Новое распоряжение призвано оказать давление на управление рынка страхования и на правительство с целью изыскания выхода из ситуации на постоянной основе, а не очередной временной заплатки в последний момент.