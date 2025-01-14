"Глобс": NVIDIA хочет увеличить выплату налогов в Израиле в обмен на льготы

NVIDIA ведет переговоры с министерством финансов Израиля о новом налоговом соглашении. Компания предлагает повысить налоговую ставку на свою деятельность в Израиле до 9%, что может принести в государственную казну около 10 миллиардов шекелей в год.

Это предложение связано с процессом введения в мире механизма единого минимального налога, призванного предотвратить ситуацию, когда международные компании используют сложные налоговые структуры для перевода прибыли в страны с низким или нулевым налогообложением.

В случае с NVIDIA компания по собственной инициативе предлагает платить эти 9% непосредственно в Израиле, вместо того чтобы деньги распределялись между разными странами. В настоящее время NVIDIA, по оценкам, платит налог в размере 5% - минимальный порог в рамках закона о поощрении капиталовложений.

Взамен, как сообщает "Глобс", NVIDIA хочет закрепить это соглашение специальным договором, включающим защиту от будущих изменений налоговых ставок в Европе, а также получить от государства дополнительные льготы.

NVIDIA является одним из крупнейших работодателей в Израиле с более чем 3,300 сотрудниками. Израильский центр разработки NVIDIA - крупнейший за пределами США, с офисами в Йокнеаме, Тель-Авиве, Раанане, Иерусалиме, Беэр-Шеве, Кирьят-Гате и Тель-Хае.