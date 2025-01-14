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Экономика

Итоги года в израильском хайтеке по данным Startup Nation Central

Хайтек
время публикации: 14 января 2025 г., 08:29 | последнее обновление: 14 января 2025 г., 08:35
Итоги года в израильском хайтеке по данным Startup Nation Central
AP Photo/Mark Schiefelbein

Согласно данным организации Startup Nation Central, в 2024 году израильские стартап-компании мобилизовали у инвесторов около 12,2 миллиарда долларов, на 31% больше чем в 2023 году.

При этом в 2024 году было зарегистрировано 15 мегараундов мобилизации, в ходе которых стартапы получили в общей сложности 4 миллиарда долларов. В 2023 году таких раундов было 9 на общую сумму 2 миллиарда долларов.

Хотя сектор кибербезопасности представляют только 7% израильских хайтек-компаний, они мобилизовали 36% от общей суммы инвестиций (3,8 млрд долларов).

82% инвестиционных сделок пришлись на предпосевной и посевной раунды, однако основные суммы (почти сопоставимые с пиком 2021 года) мобилизовали компании на более продвинутых стадиях развития.

В сфере "экзитов" (покупки стартап-компаний другими компаниями) общая сумма сделок составила 15,8 миллиарда долларов, на 49% превысив показатель 2023 года.

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