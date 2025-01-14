Великобритания выпускает монету с "Большим братом" Оруэлла
время публикации: 14 января 2025 г., 10:43 | последнее обновление: 14 января 2025 г., 10:43
Королевский монетный двор Великобритании анонсировал выпуск новой памятной монеты номиналом 2 фунта стерлингов, приуроченной к 75-й годовщине смерти Джорджа Оруэлла,
На реверсе монеты будет изображение глаза с линзами видеокамер и с надписью "Большой брат смотрит на тебя" из книги Оруэлла "1984". На гурте монеты будет оттиснута фраза "есть правда и есть неправда" из того же романа/
На аверсе – портрет короля Карла III.
Монета изготовлена из серебра, внешний круг серебро с покрытием из золота.
С 20 января посетители монетного двора в Ллантрисанте смогут за дополнительные 7,5 фунтов стерлингов сами принять участие в чеканке монеты.