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Экономика

Великобритания выпускает монету с "Большим братом" Оруэлла

время публикации: 14 января 2025 г., 10:43 | последнее обновление: 14 января 2025 г., 10:43
Великобритания выпускает монету с "Большим братом" Оруэлла
The Royal Mint/PinPep via AP

Королевский монетный двор Великобритании анонсировал выпуск новой памятной монеты номиналом 2 фунта стерлингов, приуроченной к 75-й годовщине смерти Джорджа Оруэлла,

На реверсе монеты будет изображение глаза с линзами видеокамер и с надписью "Большой брат смотрит на тебя" из книги Оруэлла "1984". На гурте монеты будет оттиснута фраза "есть правда и есть неправда" из того же романа/

На аверсе – портрет короля Карла III.

Монета изготовлена из серебра, внешний круг серебро с покрытием из золота.

С 20 января посетители монетного двора в Ллантрисанте смогут за дополнительные 7,5 фунтов стерлингов сами принять участие в чеканке монеты.

Экономика
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