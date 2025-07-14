Министров обязали снова рассмотреть расширение электростанции в Хадере, отмененное "из-за праймериз"
Высший суд справедливости (БАГАЦ), рассматривающий иск компании OPC, обязал правительство в течение месяца повторно обсудить вопрос строительства новой электростанции компании в Хадере.
Весной 2024 года правительство отказалось утвердить расширение электростанции в Хадере, уже утвержденное всеми профессиональными органами и регуляторами.
На том заседании министр внутренних дел Моше Арбель обвинил министра энергетики Эли Коэна в принятии решения об отказе по политическим мотивам.
Компания OPC подала иск в БАГАЦ. Суд потребовал от правительства предоставить обоснования отказа, которые так и не были предоставлены.
Следует отметить, что эксперты настаивают на необходимости строительства нескольких новых электростанций в центре страны, чтобы обеспечить потребности региона в электроэнергии.