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Экономика

Министров обязали снова рассмотреть расширение электростанции в Хадере, отмененное "из-за праймериз"

Верховный суд/БАГАЦ
Инфраструктура
время публикации: 14 июля 2025 г., 09:02 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 09:02
Министров обязали снова рассмотреть расширение электростанции в Хадере, отмененное "из-за праймериз"
Yossi Zamir/Flash90

Высший суд справедливости (БАГАЦ), рассматривающий иск компании OPC, обязал правительство в течение месяца повторно обсудить вопрос строительства новой электростанции компании в Хадере.

Весной 2024 года правительство отказалось утвердить расширение электростанции в Хадере, уже утвержденное всеми профессиональными органами и регуляторами.

На том заседании министр внутренних дел Моше Арбель обвинил министра энергетики Эли Коэна в принятии решения об отказе по политическим мотивам.

Компания OPC подала иск в БАГАЦ. Суд потребовал от правительства предоставить обоснования отказа, которые так и не были предоставлены.

Следует отметить, что эксперты настаивают на необходимости строительства нескольких новых электростанций в центре страны, чтобы обеспечить потребности региона в электроэнергии.

Экономика
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// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 18 апреля 2024

Правительство отменило планы строительства новой электростанции в Хадере