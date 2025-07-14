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Экономика

На обслуживание системы взимания платы за въезд в Гуш-Дан было подано 7 заявок

Транспорт
Тель-Авив
Налоги
время публикации: 14 июля 2025 г., 08:02 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 08:02
На обслуживание системы взимания платы за въезд в Гуш-Дан было подано 7 заявок
Кнессет

Семь консорциумов с участием ведущих израильских компаний подали заявки на участие в тендере по созданию и обслуживанию системы взимания платы за въезд в Гуш-Дан, опубликованном в феврале этого года, сообщает "Глобс".

Прием заявок будет закрыт в сентябре, а начало работы системы намечено на 1 января 2027 года.

Тендер предусматривает создание платных въездов на въездах в агломерацию, обеспечение функционирования системы взимания платы, техническое обслуживание инфраструктуры и систем, работу центра обслуживания клиентов. Срок действия лицензии будет составлять 22 года.

Экономика
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