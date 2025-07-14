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Экономика

Ашдодский НПЗ сообщил, что не сможет выполнить заказы на поставку дизельного топлива

Нефть и газ
время публикации: 14 июля 2025 г., 11:02 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 11:02
Ашдодский НПЗ сообщил, что не сможет выполнить заказы на поставку дизельного топлива
Flash90. Фото: Й.Замир

Ашдодский нефтеперерабатывающий завод, на котором во время войны с Ираном проходили эксплуатационные работы, до сих пор не возобновил работу в полном объеме.

Руководство НПЗ объявило, что с этого дня не сможет выполнять заказы клиентов на поставку дизельного топлива в полном объеме из-за технической неполадки.

Объемы недопоставок не указываются. Компания оценила ущерб в 13-18 миллионов долларов, при условии, что работа возобновится в полном объеме в течение недели.

Напомним, что Хайфский НПЗ также не работает на текущий момент в полном объеме из-за последствий попадания иранской ракеты.

Экономика
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