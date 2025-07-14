Ашдодский НПЗ сообщил, что не сможет выполнить заказы на поставку дизельного топлива

Ашдодский нефтеперерабатывающий завод, на котором во время войны с Ираном проходили эксплуатационные работы, до сих пор не возобновил работу в полном объеме.

Руководство НПЗ объявило, что с этого дня не сможет выполнять заказы клиентов на поставку дизельного топлива в полном объеме из-за технической неполадки.

Объемы недопоставок не указываются. Компания оценила ущерб в 13-18 миллионов долларов, при условии, что работа возобновится в полном объеме в течение недели.

Напомним, что Хайфский НПЗ также не работает на текущий момент в полном объеме из-за последствий попадания иранской ракеты.