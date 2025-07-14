x
14 июля 2025
|
последняя новость: 10:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 июля 2025
|
14 июля 2025
|
последняя новость: 10:33
14 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Bitcoin продолжает бить рекорды, подорожав на $10000 за пять дней

Криптовалюта
время публикации: 14 июля 2025 г., 09:36 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 09:36
Bitcoin продолжает бить рекорды, подорожав на $10000 за пять дней
AP Photo/Kin Cheung

Криптовалюта Bitcoin продолжает ежедневно обновлять исторические рекорды стоимости, и в понедельник, 14 июля, превысила планку в 122 тысячи долларов, добавив к цене 10000 долларов только за последние пять дней.

Резкий рост стоимости Bitcoin обусловлен расширением ее принятия институциональными инвесторами и ожиданиями улучшения регуляторной среды.

На следующей неделе Конгресс США начнет рассмотрение нескольких законопроектов, касающихся регуляции криптовалюты.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 10 июля 2025

Bitcoin установил новый рекорд
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 22 мая 2025

Bitcoin установил новый рекорд, подорожав на 47% за полтора месяца