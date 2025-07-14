Bitcoin продолжает бить рекорды, подорожав на $10000 за пять дней

Криптовалюта Bitcoin продолжает ежедневно обновлять исторические рекорды стоимости, и в понедельник, 14 июля, превысила планку в 122 тысячи долларов, добавив к цене 10000 долларов только за последние пять дней.

Резкий рост стоимости Bitcoin обусловлен расширением ее принятия институциональными инвесторами и ожиданиями улучшения регуляторной среды.

На следующей неделе Конгресс США начнет рассмотрение нескольких законопроектов, касающихся регуляции криптовалюты.