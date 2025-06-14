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Экономика

Тель-Авивская биржа откроется как обычно, суды будут работать в условиях чрезвычайной ситуации

Суд
Биржа
время публикации: 14 июня 2025 г., 22:39 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 22:39
Тель-Авивская биржа откроется как обычно, суды будут работать в условиях чрезвычайной ситуации
Miriam Alster/FLASH90

Министерство финансов и управление по надзору за рынком ценных бумаг объявили, что Тель-Авивская фондовая биржа (TASE) возобновит работу в воскресенье, 15 июня, в обычном режиме.

Решение было принято чтобы "обеспечить непрерывное функционирование экономики страны".

Администрация судов объявила, что в ближайшие дни судебные инстанции будут работать на основании Постановлений о судопроизводстве в чрезвычайной ситуации.

Будут проводиться экстренные заседания в особых случаях. Эти два дня не будут учитываться в сроках, установленных законодательством, правилами или судебными решениями за исключением случаев, когда суд своим решением установил точную дату подачи судебных документов.

Экономика
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