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Экономика

Остановлена работа двух израильских газовых месторождений

Нефть и газ
время публикации: 14 июня 2025 г., 21:22 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 21:22
Остановлена работа двух израильских газовых месторождений
Flash90

Министерство энергетики распорядилось остановить работу газовых месторождений "Левиатан" и "Кариш" по соображениям безопасности.

Месторождение "Тамар", являющееся основным поставщиком израильских электростанций, продолжает работать в обычном режиме.

Для обеспечения бесперебойности работы израильской электросети проведена подготовка к переходу на альтернативные источники энергии – уголь и дизельное топливо.

Экономика
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