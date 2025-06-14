Остановлена работа двух израильских газовых месторождений
время публикации: 14 июня 2025 г., 21:22 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 21:22
Министерство энергетики распорядилось остановить работу газовых месторождений "Левиатан" и "Кариш" по соображениям безопасности.
Месторождение "Тамар", являющееся основным поставщиком израильских электростанций, продолжает работать в обычном режиме.
Для обеспечения бесперебойности работы израильской электросети проведена подготовка к переходу на альтернативные источники энергии – уголь и дизельное топливо.