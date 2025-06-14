Остановлена работа двух израильских газовых месторождений

Министерство энергетики распорядилось остановить работу газовых месторождений "Левиатан" и "Кариш" по соображениям безопасности.

Месторождение "Тамар", являющееся основным поставщиком израильских электростанций, продолжает работать в обычном режиме.

Для обеспечения бесперебойности работы израильской электросети проведена подготовка к переходу на альтернативные источники энергии – уголь и дизельное топливо.