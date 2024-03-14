Бюджет принят, проблемы остались: финкомиссия срочно рассмотрит превышение дефицита

В среду, 13 марта, с задержкой на три недели, правящая коалиция утвердила новый вариант государственного бюджета на 2024 год, с учетом последствий войны для экономики, тем самым отменив технический секвестр, вступивший в силу в конце февраля.

Однако уже на следующей неделе финансовой комиссии Кнессета придется в экстренном порядке рассматривать вопрос о дефиците госбюджета. В принятой вместе с госбюджетом поправке потолок дефицита на 2024 год установлен на 6,6% от ВВП, однако уже сейчас дефицит составляет 5,6%, и по всем оценкам, к концу года он достигнет 7-8%.

Кроме того, несмотря на утверждение госбюджета, продолжается противостояние вокруг 590 миллионов шекелей, которые, по коалиционному соглашению с блоком "Яадут а-Тора", должны быть перечислены частным сетям ультраортодоксальных школ на оплату реформы "Офек Хадаш". В министерствах финансов, просвещения и юстиции блокируют перевод этих денег, настаивая на том, что они должны выплачиваться лично учителям, как и в государственных школах, а не управляющей сетями школ НКО. Кроме того, от частных сетей требуют ужесточения финансового аудита и реальную проверку учебных показателей.

Именно это было одной из основных причин задержки в утверждении госбюджета на три недели. Когда стало ясно, что дальше задерживать утверждение уже нельзя, председатель финансовой комиссии Моше Гафни ("Яадут а-Тора") прекратил блокировать голосование, но ранее, чем заблокировал сопутствующие госбюджету дополнительные меры, направленные на сокращение дефицита в 2024-2027 годах, на общую сумму 6,6 миллиарда шекелей.

В частности, застряли в финкомиссии отмена освобождения от налога на покупку сигарет в магазинах Duty Free, введение налога на выбросы углерода, повышение сбора за автомобильную лицензию, введение обязательной отчетности о сдаче квартир в аренду.

Напомним, что в отчете, в котором компания Moody's сообщила о снижении кредитного рейтинга Израиля с сохранением негативного рейтинга, аналитики компании позитивно оценивали эту сопутствующую программу, однако выражали сомнение в том, что правительство сможет реализовать ее в сложившейся политической ситуации.