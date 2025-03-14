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Экономика

Производитель роботов-пылесосов Roomba предупредил о возможном банкротстве

Банкротство
время публикации: 14 марта 2025 г., 07:13 | последнее обновление: 14 марта 2025 г., 07:13
Производитель роботов-пылесосов Roomba предупредил о возможном банкротстве
Wikipedia. Photo: Coolcaesar

Компания iRobot, производитель популярных роботов-пылесосов Roomba, опубликовала финансовый отчет, в котором предупредила "о серьезных сомнениях относительно способности компании продолжать существование".

Согласно компании, ее совет директоров проводит "стратегическую проверку альтернатив".

Пионер бытовой робототехники, который Amazon планировала купить в 2022 году за 1,7 миллиарда долларов, столкнулся в последние годы с высокой конкуренцией и падением доходов, и был вынужден уволить около половины штата.

Экономика
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