Производитель роботов-пылесосов Roomba предупредил о возможном банкротстве

Компания iRobot, производитель популярных роботов-пылесосов Roomba, опубликовала финансовый отчет, в котором предупредила "о серьезных сомнениях относительно способности компании продолжать существование".

Согласно компании, ее совет директоров проводит "стратегическую проверку альтернатив".

Пионер бытовой робототехники, который Amazon планировала купить в 2022 году за 1,7 миллиарда долларов, столкнулся в последние годы с высокой конкуренцией и падением доходов, и был вынужден уволить около половины штата.