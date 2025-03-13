x
13 марта 2025
|
последняя новость: 22:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 марта 2025
|
13 марта 2025
|
последняя новость: 22:47
13 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

"Супербус" обошел "Дан" в борьбе за маршруты Тель-Авива "за счет лучшего качества обслуживания"

Транспорт
Мин.транспорта
время публикации: 13 марта 2025 г., 21:55 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 21:55
"Супербус" обошел "Дан" в борьбе за маршруты Тель-Авива "за счет лучшего качества обслуживания"
Wikipedia.org . Фото: Yossi.malki

Министерство транспорта объявило о победе компании "Супербус" на тендере по обслуживанию кластера автобусных маршрутов Тель-Авива, Ришон ле-Циона, Бат-Яма и Холона.

На текущий момент кластер обслуживается компанией "Дан", которая также участвовала в тендере, однако уступила и будет вынуждена начать передавать маршруты этого кластера "Супербусу" через 9 месяцев.

В министерстве транспорта сообщили, что компания "Супербус" выиграла тендер не столько за счет предложенной государству цены, сколько за счет качестве обслуживания в других городах, в которых она работает.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 17 ноября 2024

Управление общественного транспорта назвало автобусную компанию, чаще всего подводящую пассажиров
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 06 июня 2022

Водители автобусов "Супербус" и "Электра Афиким Тахбура 2022" бастуют до 08:30