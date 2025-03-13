"Супербус" обошел "Дан" в борьбе за маршруты Тель-Авива "за счет лучшего качества обслуживания"

Министерство транспорта объявило о победе компании "Супербус" на тендере по обслуживанию кластера автобусных маршрутов Тель-Авива, Ришон ле-Циона, Бат-Яма и Холона.

На текущий момент кластер обслуживается компанией "Дан", которая также участвовала в тендере, однако уступила и будет вынуждена начать передавать маршруты этого кластера "Супербусу" через 9 месяцев.

В министерстве транспорта сообщили, что компания "Супербус" выиграла тендер не столько за счет предложенной государству цены, сколько за счет качестве обслуживания в других городах, в которых она работает.