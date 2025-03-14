Товарооборот Израиля с пятью арабскими странами существенно вырос в 2024 году

Центральное статистическое бюро Египта сообщило, что, несмотря на войну в Газе, в 2024 году товарооборот между Египтом и Израилем вырос на 23% до 3,2 миллиарда долларов.

В частности импорт из Израиля в Египет вырос на 17% с 2,5 миллиарда долларов до 2,9 миллиарда долларов, а экспорт египетских товаров в Израиль практически удвоился, увеличившись со 145 миллионов долларов до 284 миллионов долларов. Львиную долю товарооборота занимает экспорт израильского газа в Египет.

При этом следует отметить, что по данным ЦСБ Израиля, товарооборот с Египтом, увеличившись на 32% по сравнению с 2023 годом, составил в 2024 году только 579 миллионов долларов. Дело в том, что израильский ЦСБ не публикует данные, касающиеся экспорта газа.

Данные ЦСБ Израиля свидетельствуют о росте в 2024 году и товарооборота с другими арабскими странами.

Импорт из Иордании остался на уровне 2023 года (369 млн долларов), а экспорт вырос с 76 до 109 миллионов долларов (опять же, эти цифры не учитывают поставки Иордании израильского газа).

Импорт из Бахрейна вырос с 8,1 млн до 102 млн долларов, а экспорт в Бахрейн – с 3 до 6 млн долларов.

Импорт из Марокко снизился на 2 млн долларов и составил 14,5 млн долларов, тогда как экспорт в Марокко вырос на треть до 95,5 миллионов долларов.

Импорт из ОАЭ вырос с 2,3 миллиарда долларов до 2,75 миллиарда долларов, тогда как экспорт израильской продукции в ОАЭ снизился с 626 млн до 494 млн долларов.