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Экономика

Израильским банкам запретили обуславливать депозиты открытием текущего счета

Банк Апоалим
Банк Леуми
Банк Бейнлеуми
Банк Дисконт
Банк Мизрахи-Тфахот
время публикации: 14 мая 2025 г., 08:29 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 08:29
Депутат Авихай Буарон
Wikipedia.org. Фото: ברוך גרינברג

Кнессет утвердил в итоговом чтении закон Авихая Буарона ("Ликуд"), запрещающий банкам обуславливать депозиты открытием текущего счета.

Закон, который вступит в силу с 1 декабря 2025 года, в принудительном порядке отделяет услугу депозитного счета от услуги ведения текущего счета.

До сих пор депозиты клиентам других банков без открытия текущего счета предлагал только банк "Йерушалаим".

Данный шаг призван усилить конкуренцию между банками и облегчить розничным клиентам банков возможность использования более выгодных условий, предлагаемых другими банками, без необходимости открывать в них дополнительный счет.

Экономика
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