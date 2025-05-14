EasyJet отменяет полеты в Израиль до конца июля
время публикации: 14 мая 2025 г., 07:37 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 07:37
Британская бюджетная авиакомпания EasyJet, планировавшая возобновить полеты в Израиль с 1 июня, убрала из расписания все полеты на израильских маршрутах на июнь, и начала рассылать пассажирам уведомления об отмене июньских рейсов.
При этом официального заявления на данный момент авиакомпания не делала.
Напомним, что накануне венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила о возобновлении полетов в Израиль. Группа Lufthansa также рассматривает возможность ограниченного возобновления полетов с 19 мая.
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