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Экономика

EasyJet отменяет полеты в Израиль до конца июля

время публикации: 14 мая 2025 г., 07:37 | последнее обновление: 14 мая 2025 г., 07:37
EasyJet отменяет полеты в Израиль до конца июля
Moshe Shai/FLASH90

Британская бюджетная авиакомпания EasyJet, планировавшая возобновить полеты в Израиль с 1 июня, убрала из расписания все полеты на израильских маршрутах на июнь, и начала рассылать пассажирам уведомления об отмене июньских рейсов.

При этом официального заявления на данный момент авиакомпания не делала.

Напомним, что накануне венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила о возобновлении полетов в Израиль. Группа Lufthansa также рассматривает возможность ограниченного возобновления полетов с 19 мая.

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