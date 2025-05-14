EasyJet отменяет полеты в Израиль до конца июля

Британская бюджетная авиакомпания EasyJet, планировавшая возобновить полеты в Израиль с 1 июня, убрала из расписания все полеты на израильских маршрутах на июнь, и начала рассылать пассажирам уведомления об отмене июньских рейсов.

При этом официального заявления на данный момент авиакомпания не делала.

Напомним, что накануне венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила о возобновлении полетов в Израиль. Группа Lufthansa также рассматривает возможность ограниченного возобновления полетов с 19 мая.