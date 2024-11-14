"Глобс": завод по производству шин "Альянс" в Хадере под угрозой закрытия

Завод по производству шин "Альянс", построенный в Хадере 75 лет назад, оказался под угрозой закрытия и увольнения всех 450 работников, сообщает "Глобс".

Японская компания Yokohama Rubber, которой завод принадлежит на текущий момент, должна в ближайшие дни определиться с дальнейшим будущим "Альянса".

Следует отметить, что завод в Хадере производит шины не для автомобилей (эти конвейеры были давно перенесены в Индию), а для сельскохозяйственной, промышленной, строительной техники.

Продукция завода экспортируется в 120 стран мира, однако из-за блокады йеменскими хуситами маршрута через Красное море и из-за высокой стоимости рабочей силы в Израиле японская корпорация рассматривает возможность переноса из Израиля и оставшегося производства.