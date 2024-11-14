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Экономика

Клиенты с отличным кредитным рейтингом стали брать больше ссуд

время публикации: 14 ноября 2024 г., 07:46 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 07:46
Клиенты с отличным кредитным рейтингом стали брать больше ссуд
Hadar Youavian/FLASH90

Израильская кредитная палата опубликовала данные, согласно которым количество ссуд, взятых клиентами банков с кредитным рейтингом от 851 и выше, выросло в первом полугодии 2024 года на 16%.

Большинство ссуд этого сегмента кредиторов были потребительскими на сумму до 40 тысяч шекелей.

По данным палаты, отличный рейтинг имеют 57% населения. Рейтинг еще 18% оценивается как хороший. Это значит, что четверть населения имеет низкий кредитный рейтинг.

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