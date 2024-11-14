Клиенты с отличным кредитным рейтингом стали брать больше ссуд

Израильская кредитная палата опубликовала данные, согласно которым количество ссуд, взятых клиентами банков с кредитным рейтингом от 851 и выше, выросло в первом полугодии 2024 года на 16%.

Большинство ссуд этого сегмента кредиторов были потребительскими на сумму до 40 тысяч шекелей.

По данным палаты, отличный рейтинг имеют 57% населения. Рейтинг еще 18% оценивается как хороший. Это значит, что четверть населения имеет низкий кредитный рейтинг.