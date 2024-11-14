Проблемы с ипотекой, авиасообщением и патронажным уходом. Экономический обзор за неделю

Банк Израиля предупреждает о проблемах. Иностранные авиакомпании требуют изменений законодательства, но не обещают вернуться. У регуляторов остались полтора месяца на спасение страховок патронажного ухода.

Редакция Newsru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

20/80 и S&P-500

В то время, как ведущие центральные банки продолжают цикл снижений учетной ставки на фоне ослабевшей инфляции, в Израиле аналитики обсуждают вероятность дополнительного повышения ставки из-за ожидающегося возобновления инфляционных процессов.

При этом в самом Банке Израиля имеют два других повода для беспокойства, представляющие угрозу стабильности банковской системы и угрозу стабильности национальной валюты.

Три недели назад инспектор банков Дани Хахиашвили созвал экстренное совещание с директорами коммерческих банков. Опасения центробанка были вызваны резким ростом удельного веса сектора недвижимости в кредитных портфелях банков. В частности, особое внимание уделяется маркетинговым мероприятиям строительных подрядчиков, известных как 20-80, 10-90 или даже 5-95, в рамках которых семьям предлагают купить квартиру "на бумаге", вложив только 5-20% от ее стоимости, а остальную сумму заплатить только после заселения в квартиру. При этом покупатель берет так называемый "баллонный кредит" на оставшуюся сумму, подрядчик платит проценты по этому кредиту. При передаче квартиры покупатель берет обычную ипотеку и закрывает "баллонный кредит" одним платежом.

Это увеличивает риск ситуации, когда через 2-3 года покупатель обнаружит, что он не может взять ипотеку, но должен погасить "баллонный кредит". Кроме того, некоторые покупатели заключают сделку с намерением продать квартиру все еще "на бумаге", не дожидаясь завершения строительства, и не осознавая при этом серьезные различия между сделкой по продаже построенной квартирой и квартирой, которая находится в стадии строительства (причем сроки строительства зависят не от них).

Отдельно стоит сказать, что эти мероприятия скрывают истинную стоимость продаваемых квартир, создавая впечатление продолжающегося роста цен на жилье. Со следующего года, по настоянию ЦСБ, они должны будут учитываться в отчетности.

Последний отчет Банка Израиля, опубликованный на этой неделе, показал, что "баллонные кредиты" занимают уже 15% от общего объема ипотечных ссуд.

На этой неделе банк "Леуми" объявил об ужесточении политики, и теперь будет проверять способность клиента выплачивать ипотеку через 2-3 года уже на стадии получения "баллонного кредита". Ожидается, что остальные банки последуют его примеру.

Второй повод для беспокойства руководства Банка Израиля – массовый перевод сбережений израильтян в валютные активы, в основном – в индексные фонды, отслеживающие поведение индекса S&P500, а также в другие деривативные инструменты. Стремительный рост котировок на Уолл-Стрит в сочетании с вялыми до недавнего времени показателями Тель-Авивской биржи привели к тому, что доля иностранных активов в инвестиционных портфелях институциональных инвесторов превысила 40%. Обвал на Уолл-Стрит может привести к серьезным проблемам для израильских гособлигаций и израильского шекеля. Для примера, падение S&P500 на 30%, как было в первые дни пандемии коронавируса, потребует от институциональных инвесторов в сжатые сроки изыскать 25 миллиардов долларов.

Шансов на успех мало

Месяц назад я уже писал о воздушной блокаде, в которой оказался Израиль из-за отказа большинства иностранных компаний летать в воюющее еврейское государство, и о том, что правительство не может оставить эту ситуацию без внимания не только и не столько из-за туристов, сколько из-за удара по международной торговле Израиля.

За минувший месяц ситуация с блокадой только ухудшилась. На текущий момент в Израиль летают всего 16 иностранных авиакомпаний, представляющих 11 стран (Китай, Россия, Узбекистан, Кипр, Чехия, Грузия, ОАЭ, Эфиопия, Румыния, Молдавия, Армения) плюс две иностранные авиакомпании с израильскими владельцами (с базами в Греции и Кипре), и четыре израильские авиакомпании. За последнюю неделю через аэропорт Бен-Гурион прошли чуть больше 30 тысяч пассажиров (15,6 тысяч из Израиля и 14,9 – в Израиль).

В связи с сокращением количества полетов управление аэропортов снова закрыто 1-й терминал до конца марта и объявило о намерении снова отправить часть работников в неоплачиваемый отпуск или уволить. Это значит, что лидеры бюджетного рынка – EasyJet, Ryanair, Wizz Air не вернутся в Израиль до весны.

Израильские авиакомпании активно используют ситуацию, расширяя географию маршрутов и частоту полетов, однако их ресурсы ограничены. Более того, "Аркия" и "Исраэйр" время от времени сталкиваются с проблемами в обслуживании своих расписаний, поскольку часть их рейсов обслуживается посредством экипажей и самолетов иностранных авиакомпаний.

С неделю в СМИ муссировалась информация о том, что "штаб израильского хайтека" ведет переговоры об организации рейсов между США и Израилем по доступной цене, которые будут открыты для всех желающих. Однако организация трансатлантических перелетов требует такого уровня логистики, что большинство экспертов выражают сомнения в успехе этой инициативы.

Одним из шагов в правильном направлении является продвижение через Кнессет поправки к "закону Тиби", регулирующему компенсации пассажирам за отмену рейса (помимо возврата денег за билеты). Представители двух десятков иностранных компаний подписали обращение к Кнессету, в котором указывается, что "закон Тиби" предназначен для мирного времени и не годится для текущей ситуации. Их поддерживают и израильские авиакомпании. В то же время противники послаблений указывают, что иностранные авиакомпании вовсе не гарантируют возвращения в Израиль в случае изменения закона, а вот ситуация для пассажиров израильских авиакомпаний ухудшится. Действительно, шансы на то, что иностранные авиакомпании вернутся в Израиль до окончания военных действий или до весны – довольно малы, и все-таки я считаю, что Кнессету стоит пойти на этот шаг.

Точно так же, как министерству финансов стоит предложить иностранным авиакомпаниям субсидировать страховые полисы, как это делается для израильских, несмотря на проблемы с госбюджетом.

И это тот самый случай, когда министру транспорта Мири Регев проявлять все свои таланты в работе с Азербайджаном, Сербией, Албанией, Индией и другими странами, на которые не распространяются рекомендации Европейского агентства безопасности полетов, чтобы увеличить количество маршрутов и прилетающих в Израиль самолетов.

Полтора месяца на спасение

Через полтора месяца компания "Харэль" прекратит обслуживать страхование патронажного ухода для больничной кассы "Клалит", то есть половину израильского рынка патронажного ухода. После того, как ни одна из страховых компаний, допущенных до тендера на продление страхования, не подала заявку, взгляды были обращены в сторону компании "Менора", обслуживающей три другие больничные кассы и до тендера "Клалит" не допущенной. Однако на этой неделе "Менора" заявила, что не собирается обслуживать страхование патронажного ухода в "Клалит" в любом случае.

Хотя сейчас спасать надо патронажный уход больничной кассы "Клалит", не стоит заблуждаться, если будет запущен процесс ликвидации полиса в "Клалит", в остальных кассах страховка тоже долго не протянет.

Ответ на вопрос "Что делать" следует разделить на две части. Первая касается членов кассы "Клалит", которым очевидно придется еще раз увеличить отчисления в страховку. Вторая часть необходима для спасения отрасли патронажного страхования в Израиле в целом, находящейся на грани коллапса.

По данным центра Тауба, за последнее 12 лет количество получателей пособия по патронажному уходу от Ведомства национального страхования выросло на 140%, тогда как количество пенсионеров увеличилось всего на 50%. Поскольку очевидно, что речь не идет о резком ухудшении здоровья населения, причиной такого разрыва в данных стало облегчение процесса получения пособия и увеличение осведомленности о праве на его получение. Центр Тауба говорит только о пособии "Битуах Леуми", однако в 2018 году управление по надзору за рынком страхования издало циркуляр, обязывающий больничные кассы автоматически начинать выплаты застрахованным, получившим право на пособие от "Битуах Леуми". Как следствие, получение пособия по патронажному уходу стало еще более оправданным экономически, и доля тех, кто обращается за реализацией права на него выросла дополнительно. Чтобы остановить скатывание этого сектора страхования в пропасть, у государства не осталось иного выбора, кроме ужесточения критериев получения пособия от "Битуах Леуми" и еще большего ужесточения критериев получения выплат по страховым полисам.