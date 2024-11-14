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Экономика

Еврокомиссия оштрафовала корпорацию Meta почти на €800 млн за нарушение норм конкуренции

время публикации: 14 ноября 2024 г., 16:17 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 16:21
Еврокомиссия оштрафовала корпорацию Meta почти на €800 млн за нарушение норм конкуренции
AP Photo/Godofredo A. Vásquez

Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала американскую корпорацию Meta на €797,72 млн за нарушение европейских норм конкуренции.

В официальном заявлении ЕК говорится, что корпорация Meta была оштрафована за нарушение европейского антимонопольного законодательства путем введения неконкурентных условий для продавцов рекламы в Facebook и других приложениях.

Meta может оспорить данное решение в Суде ЕС.

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