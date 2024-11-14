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Греция готова заплатить Израилю 2 млрд евро за разработку собственного "Железного купола"

время публикации: 14 ноября 2024 г., 22:12 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 22:12
Греция готова заплатить Израилю 2 млрд евро за разработку собственного "Железного купола"
AP Photo/Ariel Schalit

Правительство Греции ведет переговоры с Израилем о разработке собственной системы противоракетной обороны в рамках модернизации греческих вооруженных сил, сообщает агентство Reuters со ссылкой на греческих чиновников.

Стоимость проекта оценивается в 2 миллиарда евро. Согласно одному из источников, целью переговоров является создание многоуровневой системы противостояния ракетным обстрелам и угрозе БПЛА.

Напомним, что ранее в этом месяце президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Турция также разрабатывает собственную систему ПРО, которую он назвал "Стальным куполом" по аналогии с израильским "Железным куполом".

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