Греция готова заплатить Израилю 2 млрд евро за разработку собственного "Железного купола"
время публикации: 14 ноября 2024 г., 22:12 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 22:12
Правительство Греции ведет переговоры с Израилем о разработке собственной системы противоракетной обороны в рамках модернизации греческих вооруженных сил, сообщает агентство Reuters со ссылкой на греческих чиновников.
Стоимость проекта оценивается в 2 миллиарда евро. Согласно одному из источников, целью переговоров является создание многоуровневой системы противостояния ракетным обстрелам и угрозе БПЛА.
Напомним, что ранее в этом месяце президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Турция также разрабатывает собственную систему ПРО, которую он назвал "Стальным куполом" по аналогии с израильским "Железным куполом".