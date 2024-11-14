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Экономика

Завод по производству шин "Альянс" в Хадере закроется до конца года. 550 работников уволят

время публикации: 14 ноября 2024 г., 21:38 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 21:38
Завод по производству шин "Альянс" в Хадере закроется до конца года. 550 работников уволят
Wikipedia. Photo: Nir Vedel

Японская корпорация Yokohama Rubber объявила, что завод по производству шин "Альянс", существующий 75 лет, будет закрыт 31 декабря 2024 года.

Штат завоза, составляющий около 550 работников, будет уволен.

Завод раньше уже несколько раз оказывался на грани закрытия и переходил из рук в руки. Yokohama Rubber купила его в 2007 году, перенесла производство автомобильных шин в Индию, а в Израиле оставила производство шин для спецтехники – сельскохозяйственной, лесоводческой, строительной.

Экономика
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"Глобс": завод по производству шин "Альянс" в Хадере под угрозой закрытия