В Швейцарии суд признал законным решение работодателя не платить за отлучки в туалет

Суд в Швейцарии постановил, что производитель часов Jean Singer & Cie SA действовал в рамках закона, когда потребовал от работников отмечать время выхода в туалет и возвращения из туалета, чтобы не платить за период отлучек.

Судьи постановили, что, хотя отлучки в туалет являются базовой потребностью человека, швейцарский закон не обязывает работодателя оплачивать их.

Вместе с тем, судьи рекомендовали компании взвесить изменение данной политики, поскольку она может представлять собой дискриминацию женщин.