В Швейцарии суд признал законным решение работодателя не платить за отлучки в туалет
время публикации: 14 октября 2024 г., 11:34 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 11:34
Суд в Швейцарии постановил, что производитель часов Jean Singer & Cie SA действовал в рамках закона, когда потребовал от работников отмечать время выхода в туалет и возвращения из туалета, чтобы не платить за период отлучек.
Судьи постановили, что, хотя отлучки в туалет являются базовой потребностью человека, швейцарский закон не обязывает работодателя оплачивать их.
Вместе с тем, судьи рекомендовали компании взвесить изменение данной политики, поскольку она может представлять собой дискриминацию женщин.