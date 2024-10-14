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Экономика

В Швейцарии суд признал законным решение работодателя не платить за отлучки в туалет

время публикации: 14 октября 2024 г., 11:34 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 11:34
В Швейцарии суд признал законным решение работодателя не платить за отлучки в туалет
AP Photo/Isaac Brekken

Суд в Швейцарии постановил, что производитель часов Jean Singer & Cie SA действовал в рамках закона, когда потребовал от работников отмечать время выхода в туалет и возвращения из туалета, чтобы не платить за период отлучек.

Судьи постановили, что, хотя отлучки в туалет являются базовой потребностью человека, швейцарский закон не обязывает работодателя оплачивать их.

Вместе с тем, судьи рекомендовали компании взвесить изменение данной политики, поскольку она может представлять собой дискриминацию женщин.

Экономика
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