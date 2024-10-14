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Экономика

Страховые компании снова будут финансировать подразделение полиции по борьбе с автоугонами

время публикации: 14 октября 2024 г., 09:02 | последнее обновление: 14 октября 2024 г., 09:02
Страховые компании снова будут финансировать подразделение полиции по борьбе с автоугонами
Пресс-служба полиции Израиля

Командование подразделения полиции "Этгар", занимающегося борьбой с угоном автомобилей, провело ряд встреч с объединением страховых компаний.

Как сообщает The Marker, стороны достигли принципиального согласия о финансировании работы подразделения страховыми компаниями.

Согласно изданию, на встрече, которую возглавлял командир управления "Лахав 433" полиции Израиля бригадный генерал Боаз Блат, речь шла о долгосрочном финансировании – на период в 3-5 лет, чтобы обеспечить расширение штата и его подготовку.

При этом Блат подчеркнул на встрече, что необходимые для работы передовые технологии у подразделения имеются.

В объединении страховых компаний выразили готовность финансировать подразделение, при условии, что в нем примут участие и крупные лизинговые компании.

Следует отметить, что это не первый подобный договор. Страховые и лизинговые компании финансировали работу подразделения "Этгар" в период с 2005 по 2017 год, когда эта практика была прекращена в связи с критикой по поводу зависимости подразделения полиции от интересов частных компаний.

Экономика
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