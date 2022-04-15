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NEWSru.co.il :: Экономика15 апреля 2022 г., 09:47

Великобритания ввела санкции против двух партнеров Романа Абрамовича

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Великобритания ввела санкции против двух партнеров Романа Абрамовича

Правительство Великобритании объявило о включении в санкционные списки директора футбольного клуба "Челси" Евгения Тененбаума и бизнесмена Давида Давидовича, партнеров российского миллиардера Романа Абрамовича.

Именно им Абрамович передал контроль над двумя своими компаниями в день вторжения России в Украину.

Согласно сообщению, власти королевства арестовали их активы на общую сумму 10 миллиардов долларов


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