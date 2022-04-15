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NEWSru.co.il :: Экономика15 апреля 2022 г., 07:53

Саудовский миллиардер отказался продать Илону Маску акции Twitter

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Саудовский миллиардер отказался продать Илону Маску акции Twitter

Саудовский миллиардер аль-Валид бин Талаль, владеющий 5% акций сети микроблогов Twitter, отклонил предложение предпринимателя Илона Маска о выкупе всех акций сети по цене, на 38% превышающей текущую рыночную цену.

В сообщении, опубликованном в его микроблоге, бин Талаль утверждает, что предложенная Маском цена не отражает реальной экономической ценности Twitter.

Напомним, что накануне Маск, владеющий 9,2% акций компании Twitter и несколько дней назад отказавшийся войти в совет директоров компании, предложил купить остальные 90,8% акций по цене 54,2 доллара за штуку. Свое предложение он назвал окончательным.


"Я инвестировал в Twitter, потому что верю в его потенциал как глобальной платформы, утверждающей свободу слова. Я убежден, что свобода слова – неотъемлемое условие существования демократии", - сообщил он.

Маск утверждает, что уже став акционером, он убедился: компания в ее нынешнем виде не может ни процветать экономически, ни выполнять свою общественную функцию. Twitter необходимо преобразовать в частную компанию.

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