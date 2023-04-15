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    Экономика

    Агентство Moody's снизило прогноз на кредитный рейтинг Израиля

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    Агентство Moody's снизило прогноз на кредитный рейтинг Израиля
    AP Photo/Mark Lennihan

    Международное рейтинговое агентство Moody's опубликовало регулярный отчет по экономике Израиля, в котором снизило прогноз на суверенный кредитный рейтинг Израиля с позитивного на нейтральный. Сам рейтинг оставлен на уровне А1.

    Напомним, что прогноз был повышен с нейтрального на позитивный в апреле 2022 года на фоне бума хайтека и выхода израильской экономики из пандемийного кризиса. Позитивный прогноз означает наличие существенной вероятности на повышение кредитного рейтинга в обозримом будущем.

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    "Образ, которым правительство пытается провести широкомасштабную реформу, не стремясь к широкому консенсусу, свидетельствует об ослаблении государственных институтов. Несмотря на начало переговоров по поводу формата реформы правительство подчеркнуло, что намерено изменить механизм выбора судей в Израиле, а это значит, что политический и общественный кризис в Израиле продолжается. Если будет найдено решение, которое позволит не углублять этот кризис, позитивный горизонт развития событий, который агентство наблюдало ранее, сохранится", – говорится в отчете.

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    При этом в отчете отмечают, что "многие в Израиле поддерживают определенные изменения в судебной системе. Бизнес-сектор жалуется на затянутость судебных разбирательств, и есть понимание необходимость более четкого определения полномочий Верховного суда и большего разнообразия в его составе, однако первичные варианты реформы, продвигаемой этим правительством, не дадут требуемого решения, а образ ее проведения в Кнессете свидетельствует об ослаблении государственных институтов. Кроме того, законодательная и исполнительная власть стали менее прогнозируемыми и более склонными к действиям, несущим в себе высокие риски для экономики и общества".

    "События начала текущего года показали наличие сильного гражданского общества, однако обнажили глубокий раскол с в израильском обществе, связанный не только с судебной реформой, и связанные с этим расколом политические и общественные риски не исчезнут в ближайшее время". В отчете подчеркивается, что усугубление раскола может подорвать эффективность политики правительств и экономическую устойчивость Израиля в среднесрочной перспективе, оказывая негативное давление на кредитный рейтинг страны.

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    Аналитики агентства подчеркивают, что ранее рассматривалась возможность повысить кредитный рейтинг Израиля, "в связи с положительными событиями в экономике страны, связанными с экономическими и фискальными показателями и со структурными реформами, проведенными предыдущим правительством", однако, по их мнению, события последних месяцев перечеркнули это.

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    Подтверждение рейтинга на уровне А1 отражает существенный экономический рост и улучшение налогово-бюджетных показателей: "Экономика доказала свою устойчивость к экономическим и геополитическим потрясениям последних десятилетий, и показывает быстрый рост при поддержке конкурентоспособной на глобальном уровне высокотехнологичной промышленности".

    В среднесрочной перспективе базовый прогноз Moody's говорит о продолжении экономического роста и продолжение снижения соотношения госдолга к внутреннему валовому продукту до 55% к концу следующего года.

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    Кроме того, авторы отчета отмечают, что на данный момент нет индикаций существенного вывода капитала из Израиля или пересмотра иностранных инвестиций в израильский хайтек.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 13 Апреля 2023
    Нетаниягу и Герцог побеседовали с руководством агентства Moody's
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 8 Марта 2023
    Агентство Moody's предупредило, что может снизить кредитный рейтинг Израиля в случае проведения судебной реформы в полном объеме
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 9 Апреля 2022
    Агентство Moody's повысило прогноз по кредитному рейтингу Израиля до позитивного
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