Индекс цен в марте вырос на 0,6%, инфляция достигла 2,7%

Согласно данным центрального статистического бюро, индекс потребительских цен в марте 2024 года по сравнению с февралем 2024 года вырос на 0,6% и достиг 106.0 пунктов (за базовую оценку в 100 пунктов берется средний индекс цен за 2022 год).

Индекс цен за исключением фруктов и овощей вырос на 0,7% и составил 105,8%, индекс цен за исключением жилья и индекс цен за исключением энергии повысился на 0,6% до отметок 105,5 и 105,8 пункта соответственно.

Наиболее заметным был рост цен на категорию "разное" (3,5%), одежда и обувь (2%), культура и досуг (1,5%), жилье (0,6%), здравоохранение (0,5%), транспорт (0,4%).

Наиболее заметным было снижение цен на свежие овощи и фрукты (3%).

За последние 12 месяцев индекс потребительских цен вырос на 2,7%.

С января по февраль 2024 года по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года индекс цен на недвижимость увеличился на 0,3%. Наиболее заметный рост произошел в Хайфе (4,4%), в Иерусалиме (2,1%), на юге страны (3,6%), в северных районах страны (0,9%).

Ежемесячная арендная плата для продливших договор увеличилась на 2,7%, для новых арендаторов – на 2,6%.

За последние 12 месяцев (с марта 2023 года по март 2024 года включительно) индекс потребительских цен вырос на 2,7%, индекс цен за исключением расходов на жилье вырос на 2,8%, индекс цен за исключением энергии вырос на 2,6%, индекс цен за исключением фруктов и овощей вырос на 2,4%. Таким образом, годовая инфляция составляет 2,7%.