1 мая подорожают молочные продукты, цены на которые контролируются государством

В начале следующего месяца, 1 мая, молочные продукты, цены на которые контролируются государством, подорожают на 4,48%. Это произойдет в рамках автоматической корректировки цен на продукты питания, контролируемые государством. Отмечается, что куриные яйца, которые также находятся под контролем государства, не подорожают.

После подорожания молочных продуктов, цены на которые контролируются государством, свежее 3% молоко в полиэтиленовых пакетах будет стоить 6,21 шекеля за литр вместо нынешних 5,94 шекеля, свежее молоко 1% жирности в полиэтиленовом пакете вырастет в цене с 5,51 шекеля до 5,76 шекеля за литр. 3% молоко в картонных пакетах подорожает с 6,81 шекеля до 7,11 шекеля за литр, 1% молоко в картонных пакетах будет стоить 6,70 шекеля вместо нынешних 6,41 шекеля за литр.

Цены на кисломолочный продукт "Эшель" 4,5% жирности вырастут с 1,85 шекеля до 1,93 шекеля за 200-миллилитровую упаковку, сметана с жирностью 15% подорожает с 2,63 шекеля до 2,75 шекеля за 200-миллилитровую упаковку, сливки для взбивания 38% жирности в 250-миллилитровых упаковках подорожают с 7,07 шекелей до 7,39 шекелей.

Полутвердый сыр "Эмек" жирностью 28% подорожает с 48,95 шекелей за килограмм до 51,14 шекелей, "Гильбоа" 22% жирности подорожает с 46,53 шекелей до 48,62 шекелей за килограмм. Мягкий творожный сыр "Гвина Лавана" с жирностью 5% подорожает с 5,43 шекелей ща 250-граммовую упаковку до 5,68 шекелей.