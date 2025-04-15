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Экономика

Служба занятости: среди безработных увеличилась доля обладателей профессий умственного труда

Рынок труда
время публикации: 15 апреля 2025 г., 09:26 | последнее обновление: 15 апреля 2025 г., 09:26
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Miriam Alster/FLASH90

Согласно данным государственной службы занятости, в марте 2025 году количество соискателей пособия по безработице снизилось на 0,4% до 159 тысяч человек.

В службе занятости отмечают рост доли получателей высоких зарплат (более 14000 шекелей в месяц брутто) из числа соискателей пособия по безработице. В марте 2025 года они составляли 27,1%, тогда как в 2019 году – только 18,5%.

Также отмечается заметный рост доли представителей умственных профессий среди безработных и жителей городов центра страны с высоким социо-экономическим уровнем.

Экономика
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// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 17 февраля 2025

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