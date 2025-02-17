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Экономика

Количество получателей пособия по прожиточному минимуму сократилось до исторического минимума

Рынок труда
время публикации: 17 февраля 2025 г., 07:56 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 08:06
Количество получателей пособия по прожиточному минимуму сократилось до исторического минимума
Yossi Zamir/Flash90

Согласно данным государственной службы занятости , в январе 2025 года количество израильтян, ищущих работу, сократилось на 0,8% до 163,2 тысяч человек.

Количество получателей пособия по безработице выросло на 400 человек до 113,4 тысяч человек, а количество получателей пособия по прожиточному минимуму снизилось на 640 человек до 42,9 тысяч человек – самого низкого показателя за всю историю службы.

Самое большое число безработных – в Умм-эль-Фахме и Рахате.

Следует отметить, что данные Службы занятости отличаются от данных ЦСБ как по охвату, так и по методике. Служба занятости учитывает всех, кто обратился в нее, как правило – для получения пособия по безработице или по прожиточному минимуму. Соответственно, в ее данные не входят лица, не имеющие права ни на одно из этих пособий по возрасту или по иной причине.

ЦСБ рассчитывает данные на основании опроса, и не учитывает тех, кто работал хотя бы один день в неделю, когда проводился опрос.

Экономика
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