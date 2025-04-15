Суд лишил прав на ферму сына, запрещавшего внукам общаться с бабушкой и отбиравшего у нее деньги

В 1982 году родители, фермеры из одного из мошавов центра Израиля, назначили сына в качестве продолжателя их дела. Согласно израильскому закону, фермерский участок нельзя дробить и делить между наследниками.

В 2010 году отец семейства умер, завещав право проживания в родительском доме одной из дочерей, а в случае продажи фермы велев поделить наследство поровну между детьми.

В 2021 году скончалась мать семьи, после чего сын подал заявление на вступление в права на ферму и потребовал выселить сестру из дома родителей. Однако дочь оспорила его право на основании завещания матери, указавшей, что она лишает сына всех прав на наследство из-за плохого отношения к ней с его стороны и со стороны его жены, включавшего издевательства, заявления, что она ему не мать, отбор у нее денег и запрет внукам общаться с бабушкой.

Суд по семейным делам удовлетворил иск сестры, постановив, что статус преемника по своей сути и природе, подразумевает в качестве условия почитание отца и матери, и что в исключительных случаях нарушение этой важной ценности и ее грубое попрание будет правильно постановить об отмене такого назначения, даже если оно уже было оформлено в качестве дара прав на недвижимость.

"В данном случае было доказано, что сын не заботился о своей покойной матери, не обеспечивал её потребности, не помогал ей, пренебрегал ею, прервал с ней отношения и даже отдалил от неё своих детей. Отсюда следует, что основа для сущности института преемника была утрачена", - говорится в судебном постановлении.

Решением суда все права на ферму были переданы дочери, а на сына были возложены судебные издержки в размере 118 тысяч шекелей.