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Жилье в Израиле продолжает дорожать

Недвижимость
время публикации: 15 апреля 2025 г., 21:34 | последнее обновление: 15 апреля 2025 г., 21:34
Цены на жилье в Израиле продолжают расти
Yossi Aloni/Flash90

Согласно данным Центрального статистического бюро, в январе-феврале 2025 года индекс цен на жилье вырос на 0,9% по сравнению с декабрем 2024 года-январем 2025 года. За последний год цены выросли на 7,5%.

Цены на новое жилье выросли за месяц на 1%, а за год – на 6,4%.

Сильнее всего за последний год подорожали квартиры в Северном округе (11,7%) и Тель-Авивском округе (9,7%). В Южном округе рост цен составил 5,1%, а в Центральном округе – 3,8%.

Аренда жилья подорожала на 2,8% для продлевающих договор и на 3,7% для подписывающих новый договор.

Индекс стоимости строительства вырос в марте на 0,4%, а за год – на 3,4%.

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Цены на жилье в Израиле продолжают расти