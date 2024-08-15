Цены на покупку жилья выросли еще на 0,7%

Согласно данным Центрального статистического бюро, в мае-июне 2024 года индекс цен на покупку жилья вырос на 0,7% по сравнению с апрелем-маем.

За последний год цены на жилье выросли на 4,7%, а с начала года – на 5,2%.

Сильнее всего цены выросли за этот месяц в Северном округе (1,5%) и в Хай фском округе (1,2%). В Южном округе рост цен составил всего 0,2%.

Индекс цен на покупку новых квартир вырос в мае-июне на 0,9%.

Стоимость аренды жилья выросла в июле на 2,6% для тех, кто в этом месяце продлевал договор об аренде, и на 3,4% для тех, кто подписывал договор на новом месте.