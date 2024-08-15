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Экономика

Инфляция в Израиле выросла сверх прогнозов аналитиков, выйдя за рамки целевого коридора

время публикации: 15 августа 2024 г., 18:51 | последнее обновление: 15 августа 2024 г., 18:51
Инфляция в Израиле выросла сверх прогнозов аналитиков, выйдя за рамки целевого коридора
Michael Giladi/Flash90

Согласно данным Центрального статистического бюро, в июле 2024 года индекс потребительских цен в Израиле вырос на 0,6%, превысив прогнозы аналитиков.

Уровень годовой инфляции вырос до 3,2%, выйдя за рамки целевого коридора 1%-3%. Уровень инфляции с начала года – 2,7%.

В июле значительно выросли овощи и фрукты (3,2%), культура и развлечения (1,8%), содержание жилья (0,8%), транспорт и продукты питания (по 0,5%).

В то же время снизились цены на одежду и обувь (-2,4%) и на мебель (-0,6%).

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