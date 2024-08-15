Антимонопольное управление проверяет "Эль-Аль" на предмет чрезмерного повышения цен

Антимонопольное управление затребовало у авиакомпании "Эль-Аль" новые данные в рамках проверки ценообразования в периоды отмены полетов в Израиль иностранными авиакомпаниями.

Это уже второй запрос, первый раз документы были затребованы в апреле этого года в период отмены полетов в Израиль на фоне ликвидации в Дамаске командира иранского подразделения "Кудс".

Проверка, проводимая управлением, должна будет определить, является ли повышение цен чрезмерным или находится в разумных пределах повышения, вызванного сокращением предложения на фоне высокого спроса.