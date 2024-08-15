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Экономика

Антимонопольное управление проверяет "Эль-Аль" на предмет чрезмерного повышения цен

время публикации: 15 августа 2024 г., 22:20 | последнее обновление: 15 августа 2024 г., 22:20
Антимонопольное управление проверяет "Эль-Аль" на предмет чрезмерного повышения цен
Flash90/Moshe Shai

Антимонопольное управление затребовало у авиакомпании "Эль-Аль" новые данные в рамках проверки ценообразования в периоды отмены полетов в Израиль иностранными авиакомпаниями.

Это уже второй запрос, первый раз документы были затребованы в апреле этого года в период отмены полетов в Израиль на фоне ликвидации в Дамаске командира иранского подразделения "Кудс".

Проверка, проводимая управлением, должна будет определить, является ли повышение цен чрезмерным или находится в разумных пределах повышения, вызванного сокращением предложения на фоне высокого спроса.

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