Цены в Израиле выросли в мае меньше, чем ожидалось

Аналитики ожидали, что волна подорожаний в мае приведет резкому росту индекса потребительских цен сразу на 0,6%, что должно было снова вывести уровень годовой инфляции за пределы установленного Банком Израиля коридора в 1-3%.

Однако, согласно данным Центрального статистического бюро, индекс потребительских цен в мае вырос на 0,2%. Таким образом, уровень инфляции за последние 12 месяцев остался без изменений на отметке 2,8%.

Основной причиной "сюрприза" стало резкое снижение стоимости отдыха за границей (на 7,4%), снизившее индекс цен на 0,3% (месяц назад этот же пункт расходов добавил 0,5% к индексу цен за апрель).

Значительный рост цен в мае был отмечен на свежие фрукты (10,3%), а также на продукты питания и на отдых и развлечения (1%). Заметно снизились цены на свежие овощи (-2,4%) и на транспорт (-1,7%).