Три израильских вуза в TOП-100 Шанхайского рейтинга, Еврейский университет обошел "Технион"

Три израильских вуза – институт Вейцмана, хайфский "Технион" и Еврейский университет в Иерусалиме – продолжают сохранять свои позиции в первой сотне вузов Шанхайского рейтинга университетов.

Шанхайский индекс базируется на таких показателях, как количество сотрудников и выпускников, получивших Нобелевскую премию или медаль Филдса, количество публикаций в ведущих научных журналах, уровень цитируемости публикаций в других научных работах и т.д.

Институт Вейцмана опустился на одну позицию и занимает 69-е место, Еврейский университет переместился с 86-й строки на 81-ю, обойдя тем самым "Технион", который опустился с 79-го места на 85-е.

Кроме того, "Технион" занимает 11-е место среди технологических вузов.