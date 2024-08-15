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Три израильских вуза в TOП-100 Шанхайского рейтинга, Еврейский университет обошел "Технион"

время публикации: 15 августа 2024 г., 08:04 | последнее обновление: 15 августа 2024 г., 08:30
Три израильских вуза в TOP-100 Шанхайского рейтинга, Еврейский университет обошел "Технион"
Photo by Yossi Aloni/Flash90

Три израильских вуза – институт Вейцмана, хайфский "Технион" и Еврейский университет в Иерусалиме – продолжают сохранять свои позиции в первой сотне вузов Шанхайского рейтинга университетов.

Шанхайский индекс базируется на таких показателях, как количество сотрудников и выпускников, получивших Нобелевскую премию или медаль Филдса, количество публикаций в ведущих научных журналах, уровень цитируемости публикаций в других научных работах и т.д.

Институт Вейцмана опустился на одну позицию и занимает 69-е место, Еврейский университет переместился с 86-й строки на 81-ю, обойдя тем самым "Технион", который опустился с 79-го места на 85-е.

Кроме того, "Технион" занимает 11-е место среди технологических вузов.

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Три израильских вуза улучшили свои позиции в первой сотне Шанхайского рейтинга