Хотите сделать подарок к Новому году родным и себе? Розыгрыш смартфонов и кэшбек для тех, кто сделает денежный перевод с 15 по 25 декабря

Публикуется на правах рекламы. Текст предоставлен рекламодателем

Новый год был и остается одним из главных семейных праздников, поводом для приятных сюрпризов и проявлений внимания. И пусть в последнее время нам стало труднее видеться с нашими родными и близкими за границей, пусть пока мы не можем обнять их и лично вручить подарки. Но современные технологии позволяют нам в любой момент позвонить им, увидеться по видеосвязи, отправить подарок или перевести деньги.

А в этом декабре в преддверии праздника у вас есть уникальная возможность порадовать своих далеких близких денежным переводом и одновременно получить шанс выиграть новейший раскладной смартфон Samsung.

Израильская компания GMT, обеспечивающая перевод денег в Израиле и за рубежом, по традиции проводит праздничную новогоднюю акцию. Но в этот раз её клиентов ждет нечто особенное! Каждый, кто с 15 по 25 декабря переведет деньги в страны из определенного списка, примет участие в розыгрыше трех новейших смартфонов. Победителям достанутся раскладные аппараты Samsung. Но кроме того, 500 первых клиентов, сделавших перевод, получат возврат денег (кэшбек) в размере 5 долларов или евро – в зависимости от того, в какой валюте был сделан перевод.

Перевести деньги можно в любом из сотен филиалов GMT по всей стране или не выходя из дома – с помощью инновационной услуги myGMT. В мероприятии примут участие клиенты, сделавшие перевод в следующие страны: через филиалы GMT – в Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Россию, Таджикистан, Узбекистан, Украину. На сайте GMT список немного другой: Абхазия, Азербайджан, Беларусь, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина.

Возможность перевода денег за границу с помощью GMT на привлекательных условиях пользуется повышенным спросом перед Новым годом уже несколько лет подряд. А в последние годы сделать это стало значительно удобнее и проще – и все благодаря надежным современным технологиям. Теперь перевести деньги с помощью GMT можно даже не выходя из дома: электронным платежом на сайте GMT на русском языке - с помощью смартфона или компьютера с одной кредитной карты на другую всего в несколько кликов.

Сервис MyGMT - просто, быстро и удобно

Ценность дистанционных бесконтактных переводов особенно актуальна сегодня, когда каждый выход в общественные места несет потенциальную опасность. Однако этом случае существенно экономится и время. А если к этому добавить комфорт, удобство и надежность операции, то польза подобного сервиса очевидна всегда, а не только в предновогодние дни.

Цифровой кошелек

Сфера денежных переводов существенно изменилась, и сегодня у наших клиентов есть множество вариантов получения денег по всему миру.

Цифровой кошелек MyGMT wallet – это еще одно дополнительное платежное средство. Клиент может внести на него деньги в одном из 300 филиалов GMT по всей стране, а затем самостоятельно перевести нужную сумму адресату по своему выбору через веб-сайт MyGMT, с мобильного телефона, легко и удобно.

Мы можем отправлять деньги на цифровые кошельки со всего света, такие как Union Pay и Alipay, а также кредитные карты, банковские счета и, конечно, также в считанные минуты переводить наличные по всему миру.

"Кешью"

В первом квартале 2022 года GMТ введет в действие онлайн-сервис для покупки наличной валюты с помощью кредитной карты для израильтян, выезжающих за границу.

О компании GMТ

Компания GMТ успешно работает на израильском рынке уже 20 лет, являясь лидером в сфере финансовых услуг и специализируясь на обеспечении денежных переводов за границу и внутри Израиля, обмене валюты и обслуживании предоплаченных пополняемых карт.

Воспользоваться высокотехнологичным и надежным сервисом компании можно в любом из 300 ее отделений по всей стране или на сайте GMT - под гарантию надежности осуществляемых наличных и безналичных денежных операций. Благодаря сотрудничеству с ведущими зарубежными финансовыми компаниями-партнерами GMT располагает сегодня более 400 000 платежными пунктами по всему миру.

Алекс Авербух – не только презентор компании GMT, но и ее постоянный клиент

Вот уже больше года презентором компании GMT в Израиле является один из наиболее успешных атлетов в истории Государства Израиль, чемпион Европы, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира по прыжкам с шестом Алекс Авербух.

Авторитетный спортсмен и уважаемый общественный деятель сообщает, что видит в этом сотрудничестве важные для себя ценности, а также связь со спортом и обществом. Как заявляет сам Алекс, он постоянно пользуется услугами представляемой компании и переводит деньги своим заграничным родственникам. Как постоянный клиент Алекс Авербух отмечает простоту и надежность услуг GMT. А в эти предновогодние дни еще и высокую ценность и особую выгоду праздничной акции, сближающей людей по всему миру.

Посмотреть особое поздравление Алекса Авербуха с Новым годом: