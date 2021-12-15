ОАЭ уведомили США о замораживании сделки по закупке 50 F-35
Объединенные Арабские Эмираты уведомили Соединенные Штаты о временном замораживании продвижения реализации сделки по закупке 50 боевых самолетов пятого поколения F-35 и других вооружений общей стоимостью 23 миллиарда долларов.
Согласно опубликованному сообщению, власти ОАЭ рассматривают целесообразность сделки в свете ограничительных условий, выдвинутых новой президентской администрацией США на использование закупаемых вооружений.
Ограничения, которых не было на момент подписания сделки, были выдвинуты Вашингтоном в свете сотрудничества ОАЭ с Китаем и опасений по поводу утечки американских секретных технологий.
В Белом доме и в государственном департаменте заявляют, что ОАЭ остаются ближайшим союзником США, и что любые разногласия могут быть преодолены.
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