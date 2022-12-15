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    Экономика

    Продукция компании "Осем" подорожает в среднем на 3,4%

    время публикации: | последнее обновление:
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    Продукция компании
    Hadas Parush/Flash90

    Компания "Осем Нестле" объявила о повышении цен на ряд товаров в связи с подорожанием сырья, энергии, перевозок и упаковочных материалов.

    Согласно заявлению компании, в среднем товары подорожают на 3,4%. О том, на какие именно товары будут повышены цены, пока не сообщается, однако известно, что речь идет о сотнях наименованиях.

    При этом сообщается, что цены на "Матерну", "Бамбу", овсяные хлопья "Нестле" и "Фитнес", растворимый кофе, шоколад "Нестле" и корм для домашних питомцев не будут повышены.

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    Таким образом, компания "Осем Нестле" присоединяется к длинному списку израильских производителей, которые в последнее время объявили о повышении цен на свою продукцию.

    Накануне о повышении цен объявила компания "Зогловек" – старейшая и крупнейшая израильская компания по производству колбас и другой мясной продукции.

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    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 14 Декабря 2022
    Продукция компании "Зогловек" с января подорожает на 10%
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