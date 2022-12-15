Продукция компании "Осем" подорожает в среднем на 3,4%

Компания "Осем Нестле" объявила о повышении цен на ряд товаров в связи с подорожанием сырья, энергии, перевозок и упаковочных материалов.

Согласно заявлению компании, в среднем товары подорожают на 3,4%. О том, на какие именно товары будут повышены цены, пока не сообщается, однако известно, что речь идет о сотнях наименованиях.

При этом сообщается, что цены на "Матерну", "Бамбу", овсяные хлопья "Нестле" и "Фитнес", растворимый кофе, шоколад "Нестле" и корм для домашних питомцев не будут повышены.

adv_11 incontent_1

adv_12 m_ar_1

Таким образом, компания "Осем Нестле" присоединяется к длинному списку израильских производителей, которые в последнее время объявили о повышении цен на свою продукцию.

Накануне о повышении цен объявила компания "Зогловек" – старейшая и крупнейшая израильская компания по производству колбас и другой мясной продукции.